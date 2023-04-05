2名男子在台南市南區福吉三街互毆，其中1人還發射信號彈起火，轄區警方前往調查。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

姬姓男子和陳姓男子昨天晚間在台南市南區友人家巧遇，竟因舊日仇隙一言不合互毆，還在附近的福吉三街巷弄中追逐。陳男除隨手拿起鐵管揮舞丟擲，還從機車行李箱拿出信號彈對空射擊1發，信號彈的火焰波及路旁花圃，之後立即騎車逃離現場。警方循線於今天凌晨逮獲姬男，並起出毒品吸食器等物。全案偵訊後，除依傷害罪、毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例送辦，也持續追查陳男到案。

昨天晚間9點17分左右，市府消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案，指南區福吉三街內有信號彈著火。消防人員獲報到場時，現場民眾已經持滅火器滅火，地上都是滅火器噴出的白色粉末。由於沒有發現有人受傷，即交由警方調查處理。

據現場目擊民眾告訴警方，當時有人打架，還有人射出信號彈後就離開現場。有民眾擔心停在巷子內的汽車被波及，移車後即持滅火器滅火。轄區市警六分局獲報後封線現場調查，發現遺留1長1短鐵棍及1雙拖鞋。

今天凌晨1點左右，警方循線在南區健康路緝獲姬姓男子，還在姬男的自小客車上，查扣毒品吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，正持續追查陳男到案中。

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