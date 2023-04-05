泰國兵役採徵兵抽籤制，年滿21歲但未自願從軍的男性，每年4月都得抽籤決定是否得當兵，就連和尚及變性人也不例外，倘若抽中紅籤須服役2年，抽中黑籤則不用服兵役，常在社群分享泰國大小事的知名部落客「泰國清邁象」，昨(4日)就分享抽籤現場的照片，其中不乏許多「正妹照」，頓時成為全場「嬌」點，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

臉書粉專「泰國清邁象」日前PO出數張「正妹照」，只見所有人的共同點是擁有姣好面貌及婀娜多姿的火辣身材，並對著鏡頭露出甜美微笑，瞬間融化不少男性粉絲的心，不過卻發現這些人手上拿的是「兵役通知單」，這才意會到這些正妹都是「男兒身」，因為每年4月得到兵役體檢現場進行抽籤，意外成為全場關注的「嬌」點。

臉書粉專「泰國清邁象」也PO文寫下：「以下是近年最美的免疫三性，喜歡那一位呀」，對此，網友紛紛留言：「難怪我現在都不敢去泰國，我長的太醜了」、「每一個都比我更像女人耶」、「這才是真正的美男子」、「比女生還漂亮」、「當男生認真起來的時候，就沒有女人的事了」、「都比我漂亮是怎麼回事」、「真的比女人還要美」、「好想去娶一個回來」「看來泰國的兵單從不讓人失望」「比女人還美，第一位我喜歡」、「「西門町各大旅館現在就很多了」。