美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，此舉造成大陸晶片業無法順利取得外國技術與產品，掐斷持續進步的機會。日前大陸也宣布對美國記憶體晶片大廠美光發動網路安全審查「警告意味」濃厚，美光股價三個交易日重挫近10%，即使如此，美光仍強調，公司全力配合調查，所有業務均不受影響。

綜合外媒報導，大陸網路安全審查辦公司上周五發出公告，為保障關鍵訊息、基礎設施及供應鏈安全，避免產品造成網路安全風險，將對美光在大陸銷售的產品實施網路安全審查，但未具體說明涉及哪些產品。

報導提到，美國對大陸晶片業發動制裁後，大陸先向WTO申訴，上周又無預警啟動調查，突顯美國與大陸之間的緊張關係，若向外蔓延將波及更多企業。

美光在大陸的營業額約佔整體的11%，上周五股價下跌4.4%，周一又跌1.2%，周二再殺3.93%，短短三個交易日股價從63.04美元摔至57.27美元，重挫將近10%。

面臨大陸官方的審查，美光表示全力配合調查，目前美光產品的出貨、工程、生產、銷售和其他業務都正常運作，公司致力於以永不妥協的誠信運作，並堅守其產品的安全性和對客戶的承諾。