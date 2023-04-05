大陸男星王剛因出演連續劇《宰相劉羅鍋》中飾演「和珅」曾風靡台灣，精湛演技令觀眾印象深刻，被封為「和珅專業戶」。豈料，近日卻傳出他移民海外並在深夜清空大動作清空微博等幾個社群平台帳號，引起網友熱烈討論。對此，王剛也回應：「我好著呢。」並透露清空帳號的原因。

王剛的社群平台帳號「江南煙雨斜陽」的簡介處寫著：「演員」和「收藏家」，該帳號影片已吸引141萬讚數、擁有58萬粉絲追蹤，雖然王剛很少更新動態，但過往的內容大都能查看，不過近日眼尖的網友發現，其貼文與內容都被清空，只剩空蕩蕩的帳號，讓人懷疑他已經移民海外。

事件延燒多日後，王剛透過朋友圈澄清，他幾天前請朋友清空他的帳號，主要是沒有興趣和精力去經營，加上與他無關卻相似的帳號不少，「那索性我就騰地方吧」。只是沒想到，卻延伸出各種傳聞，甚至還上了熱搜，令他哭笑不得，直說：「我好著呢，正在香港逛幾大拍賣展，接著就回來為北京衛視做節目」，最後連喊「拜託，謝謝」，似乎相當困擾。

此事一出，網友們紛紛表示：「應該要退休了吧」、「老人家退休了，不用過度關注。」、「有的人一隱就是一輩子」、「玩累了就歇歇唄沒什麼大驚小怪的」、「這就和你自己清空朋友圈和QQ空間這種一樣，怎麼換他就是心虛。」、「遠離喧囂，不錯的選擇」。