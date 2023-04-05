男性大多習慣站著尿尿，不過有男醫師大推坐著尿尿好處多，不僅排尿乾淨且尿尿速度加快、衛生，自曝已經坐著尿尿10年，且對攝護腺肥大患者尤其好，釣出不少同好回應。

耳鼻喉科專科醫師黃昭勳日前在臉書「黃昭勳醫生廚廚」發文，大約10年前就開始坐著尿尿，並引述國外一篇系統性回顧及統合分析的研究發現，男性、尤其是攝護腺肥大者，坐著上廁所有3大好處，分別為餘尿量減少，尿得較乾淨；排尿速度加快，以及考量衛生，坐著尿尿的男生也有加分效果。

黃昭勳表示，雖然在正常健康男性身上「坐著上」或「站著上」尚未有統計數據，但很明顯坐著上才符合生理需求。文貼出後，釣出不少「坐尿派」的男性同好，「我在家也常常坐著尿，舒服」、「家裡的可以，外面的我會選擇站著」、「我其實也是坐尿派，不過一開始是因為清潔因素，現在又多個理由推廣了」。

還有人表示「坐著尿尿的男人最帥了！」、「坐著先給100分」，但也有人遲疑「可是不是覺得很奇怪嗎？怕被誤會成女性」，黃昭勳回答「雷神索爾就算穿裙子還是man不是嗎？」