企業目前正紛紛邁向混合工作時代——企業由過往以靜態為主的營運模式，即人們於單一地點使用單一裝置，連接到靜態網路；到後來越來越多人從多個地點使用多個裝置，連接到不同網路，在雲端和行動裝置上登錄應用程式，進而產生大量數據，並為企業帶來全新的資安挑戰。

調查顯示，除了發現僅有16%台灣企業的資安準備工作處於成熟期之外，另外有過半數的企業仍在初始期（7%）或形成期（47%）。雖然台灣企業在資安準備工作的表現略勝於全球平均（15%公司為成熟期），但在資安風險的危脅下，此數據仍不甚理想。

企業在資安準備度的差距清楚反映問題，尤其當97%台灣受訪者預計其組織的業務運作會在未來12至24個月受資安事件影響。54%台灣受訪者在過去12個月內曾經歷資安事件，雖較全球數字（近60%）低，但缺乏準備會帶來沉重代價。而在受資安事件影響的台灣企業裡，36%的企業損失超過50萬美元。

思科執行副總裁暨網路安全及協作業務總經理Jeetu Patel表示，邁向混合工作時代的趨勢從根本上改變了企業生態，企業須面對更為龐大且複雜的資安問題。企業必須停止使用各種單點工具應對威脅，而應考慮採用整合性平台以實現資安韌性，同時降低複雜度。這樣企業才能縮小其資安準備度的差距。

思科台灣總經理林岳田表示，數位轉型浪潮推動多元的創新科技，但也意味著有心人士將擁有更多管道可以伺機而動。根據行政院統計，2021年光是中央與地方公務機關通報的資安事件，就較前一年增長超過30%。透過檢視自身資安防護，能有助於找尋找更有效的解決方案，來強化資安韌性，以確保客戶及公司更安全的營運。