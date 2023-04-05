新竹市政府正規畫興建關埔地區空橋，第1期工程將跨越慈雲路4處社區，力拚今年底發包開工，因興建經費並非小數字，國民黨立委鄭正鈐要求科管局，以專案方式補助關埔空橋建設經費，並提高地方建設經費補助比例。科管局長王永壯則允諾，將以專案方式配合辦理。

關埔地區位於「竹科第一排」，慈雲路更是串聯竹科、竹北的交通要道，地方上居民期盼空橋已久，新竹市長高虹安上任後也說明空橋規畫，將跨越銜接共12處路段，將分年分期、循序推進，第1期將跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處社區，預計今年底發包開工。

鄭正鈐指出，新竹市政府公布去年前5大易肇事路口，竹科園區交界就占了4處，分別為公道五路與慈雲路口、金山街與介壽路口、慈雲路與埔頂路口、西大路與食品路與寶山路口，其中以竹科通勤熱點的公道五與慈雲路口肇事件數41件最多。

鄭正鈐說，尤其關埔地區的慈雲路是往返竹科、竹北的交通要道，吸引園區工程師工作者家庭相繼遷入，周邊社區住戶有8成是在園區工作，周邊交通擁擠且險象環生，關埔空橋的建設攸關竹科周邊交通安全，竹科不應置身事外。

鄭正鈐也認為，竹科在2022年營業額達1.6兆元，按比例計算，應有4.83億元補助地方建設經費，再依新竹縣市各為45％、55％的分配比率，竹市應有2.6億元補助，但科管局年僅回饋4620萬元，根本不夠，科管局應提高地方建設補助經費的比例。

竹科管理局局長王永壯則表示，將配合專案補助關埔空橋建設經費，也強調竹科與地方是共榮發展，竹科管理局絕對不會置身事外。針對提高科學園區補助地方建設經費的比例，科管局則表示，將再做評估與努力。