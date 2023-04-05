美國前總統川普4日出庭應訊後，回到佛州海湖莊園發表約25分鐘的演說。他抨擊起訴他的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）「非法洩漏偵查訊息」，強調一切指控內容皆屬不實，遭到美國多家媒體中斷演說直播，甚至完全不播報川普的談話內容。

根據英國《獨立報》報導，美國有線新聞台MSNBC在川普預定發表演說前一天，就決定不進行現場連線報導。該台主播馬多（Rachel Maddow）表示，這場演說「基本上將是一場競選演說，重複相同的謊言和對敵手的指控。」

"We're not takin' it." Here's Rachel Maddow explaining how MSNBC is not broadcasting Donald Trump live but monitoring his speech for newsworthiness, should there be any. pic.twitter.com/tFrtHhXdbD — Maddow Blog (@MaddowBlog) April 5, 2023

馬多強調，「作為一家新聞機構，故意傳播不實報導是要付出代價的。」她表示，將代大眾過濾川普的言論，從中選擇具有新聞價值的內容進行報導。

除了MSNBC之外，包括美國有線新聞網CNN、美國國家廣播公司NBC在內，多家媒體都在直播一段時間後切換畫面，以棚內記者討論的方式進行報導。