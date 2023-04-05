搜救隊員輪流將扭傷腳的彭姓女子揹至祝山線鐵路，再以台車、救護車接駁送醫。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

66歲蔣姓男子攀登干卓萬山2日疑墜谷失聯，搜救人員搜尋4天仍未尋獲。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣清明連假南投山域事故也接二連三，66歲蔣姓男子攀登干卓萬山2日疑墜谷失聯，迄今仍未尋獲；4日1名年約50歲女子在干卓萬群峰三叉營地因高山症由直升機載下山，同日還有59歲彭姓女子參加神阿縱走腳扭傷，搜救隊員輪流將她揹下山送醫。

連假瘋登山 1高山症1扭傷獲救 男攀干卓萬已失聯4天

陳先生4日下午1時許報案，指稱36人登山隊4日上午自嘉義縣阿里山登山口入山，預計當天下午從南投縣信義鄉神木村長家旁登山口下山，隊員彭姓女子行經神阿古道2.5公里處不慎摔倒，造成右腳腳扭傷無法行走請求救援。

南投縣消防局獲報，派遣12名警義消馳援，下午3時許接觸到彭女，先給予初步包紮固定後，再以人力輪流揹負傷患下山至祝山線鐵路，再利用動力台車將患者接駁至對高岳車站，轉搭救護車至嘉義基督教醫院就醫。

中央政府 2019年宣布開放山林政策，登山人數激增，2020年山難達656創歷史新高，如今每年也有約400件事故，據消防署統計，造成山難三大主因，第一名為迷路38％、其次為創傷20％、墜谷11％。加里山、合歡山、玉山是迷路事故高危險山域前3名；玉山、雪山及品田山，為墜谷身亡危險山域前3名。

南投縣消防局強調，登高山有其風險，呼籲民眾「不要高估自己，也不要低估大自然」，行前宜仔細評估身體狀況，擬好登山計畫，做好風險評估，建議可以善用離線地圖，避免迷途以外，也可以節省搜救資源，以確保登山安全。