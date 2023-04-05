共軍052C型飛彈驅逐艦「長春」號（舷號150，上）和054A型護衛艦「安陽」號（舷號599，下）3日下午從沖繩本島和宮古島之間的海域向南航行，駛向太平洋。（翻攝自日本防衛省統合幕僚監部網站）

日本防衛省4日發布兩則共軍艦艇動向通報指出，一艘電子偵察船3日正午沿著位於北海道與青森之間的津輕海峽向東北行駛，另有兩艘共軍艦艇於同日下午從沖繩本島和宮古島之間的海域向南航行。三艦同日駛向太平洋。

據日本防衛省統合幕僚監部發布通報稱，當地時間4月3日正午左右，海上自衛隊在距離日本青森縣龍飛岬西南約80公里的海域處，發現了一艘向東北行駛的共軍815型電子偵察船「開陽星」號（舷號796）。隨後，該艦艇沿著津輕海峽向東北行駛，駛向太平洋。

另據共同社4日報導，共軍該艘電子偵察船艦於3月28日經對馬海峽，從東海駛入日本海。而在該電子偵察船艦駛過對馬海峽當日，美國海軍核動力航母「尼米茲」號進入韓國釜山停靠。日美韓三國4月3日、4日在東海實施了「尼米茲」號等艦艇參加的聯合訓練。

防衛省統合幕僚監部在另一條通報中提到，當地時間4月3日下午3時左右，海上自衛隊在距離沖繩縣宮古島東北約80公里的海域處，發現了一艘向南行駛的共軍052C型飛彈驅逐艦「長春」號（舷號150）和一艘054A型護衛艦「安陽」號（舷號599），共計2艘艦艇。隨後，確認了這些艦艇從沖繩本島和宮古島之間的海域向南航行，駛向太平洋。