前總統馬英九此次赴陸祭祖發表一系列中華民國論述，不但極大鼓舞藍營士氣，也獲得各界高度評價，然而陸委會卻還是對馬的說法進行批判。媒體人張禹宣在昨（4）日《大新聞大爆掛》對此直言，馬英九的論述凸顯一中各表的體現，陸委會目的只是在幫總統蔡英文遮羞。

張禹宣認為，馬英九在大陸發表的中華民國論述是和陸方有默契的，不是突然神來一筆，後續大陸對馬的處置跟態度也沒有特別改變，這件事情凸顯一中各表的體現，特別說馬英九人在大陸地區喊出中華民國憲法，無疑是突破過往天花板，而大陸方面的反應不大，主要是馬英九憑藉前總統的高度，並沒有相關政治實權的角色，在這種角色下，發表該言論是剛好而已。

此外，張禹宣也指出，過去國民黨的一中各表說法只能在台灣講，但馬英九這次出訪講出來，最生氣的就是民進黨，全世界最想消滅中華民國的就是綠營。張也質疑，陸委會有沒有先搞清楚自己的職司跟自己的法律根據在哪裡，就是因為有大陸地區跟台灣地區才有陸委會，講一些有的沒的，真的是莫名其妙。

張禹宣進一步分析，陸委會發布新聞稿只有兩個情況，一是連憲法都搞不清楚，二是明知還要故犯，但不管哪一種，圖的目的就是幫蔡英文遮羞。張也提到，近期「雙英出訪」兩個對比下來，蔡英文沒有任何實質上建樹，民進黨遇到馬英九，也只好膝反射的進行批判、還是要罵。