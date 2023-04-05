中山高速公路北上彰化路段今天上午發生自撞事故，肇事車輛車頭毀損。（警方提供）

今天是清明5天連假最後一天，上午國道1號、國道3號、國道6號及台74線等中部重要道路雖未塞車，但在國道1號中山高速公路發生一起自撞事故，一輛俗稱「小鴨」的豐田轎車疑因駕駛人酒駕上路，失控自撞後造成駕駛人及乘客受傷，且駕駛人因酒精濃度超標，遭警方依公共危險罪嫌偵辦中。

這起國道酒駕自撞事故發生在今天清晨7時許，國道三隊員林分隊分隊長廖志偉指出，事故發生在中山高速公路北向199公里彰化路段，1輛自小客車自撞內側護欄，造成駕駛人及乘客2人受輕傷。

事故發生後，車禍現場占用內側、中線車道，因當時車流量少，且警方迅速到場處理，因此未造成後方車流回堵，事故現場於上午07時37分排除。

警方在處理該起事故時，對肇事的許姓駕駛酒測，查出其酒精濃度超過標準值，全案當場依《刑法》公共危險罪嫌偵辦。

國道警方表示，今天上午中部的國道路段雖行車順暢，但因今天是連假最後一天，不排除午後會陸續湧現車潮，提醒用路人清明連假期間出遊、返鄉車流輛大，應特別請注意車前狀態並保持安全距離，駕駛人及乘客皆應繫妥安全帶；此外，醉不上道，切勿酒後駕車。

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