今天是清明節連假收假日，許多民眾已提前返家，但今天仍有最後一波北返車流，交通部高速公路局指出，下午4時至晚間7時間，國道會有明顯北返車流，會有13處路段容易塞車，到晚間8時左右，包括國5在內所有路段車流都會紓解。

高公局指出，國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、國3竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪、國5宜蘭至坪林、國4潭子系統至豐勢、國6舊正至霧峰系統、國10仁武至左營端等13處路段，中午過後車潮陸續湧現，主要集中在下午4時至晚間7時之間。

公路總局也預估，今日掃墓及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線臺中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲），主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、金崙路段及麻里巴橋、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋）。

部分短程旅遊觀光景點路段也可能有車多或壅塞情形，包含台2乙線關渡~淡水路、台3線大溪路段等。