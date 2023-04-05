日前有民眾開車日前行經三民區十全三路與中華二路口時，左側突然出現1名員警騎著警用機車，逆向騎在斑馬線上，跨越過馬路，險些直接撞上。事後，三民一分局調查，該名警當天是因要處理緊急案件，雖有開啟警示燈，但卻未開啟警報器，將依《警察人員駕車安全考核實施要點》第5點予以適度行政處分並製單舉發。

有民眾開車行經三民區十全三路與中華二路口時，這時左側卻突然出現1名員警騎著警用機車，騎在斑馬線上，逆向穿越過該路口，駕駛緊急放慢速度，所幸未釀成意外，不過，該段行車紀錄器被上傳到「社會事新聞影音」中，標題還寫下「斑馬線鬼切勇警 差點因公受傷」。

經三民一分局調查，該名員警是於3月31日15時53分接獲110通報，指出三民區中華二路段前有男子滋事，獲報後立即趕赴現場處置，因報案案情緊急急迫，才於行經十全三路與中華二路口時加速穿越該路口。

警方說，依據《道路交通安全規則》第93條第2項規定：「警備車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制」。

三民一分局說，員警雖有開啟警示燈，但疏未開啟警報器，肯定員警迅速趕赴現場處理之精神及態度，然未開啟警報器部分，將依《警察人員駕車安全考核實施要點》第5點予以適度行政處分並因闖紅燈將製單舉發，同時將持續宣導加強員警教育訓練，以維護自身及他人行車安全，避免類似情事再次發生。