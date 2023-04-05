總統府副祕書長張惇涵證實，蔡英文之前過境紐約，在當地時間3月30日曾會晤眾議院民主黨領袖傑弗瑞。(崔慈悌攝)

總統府副祕書長張惇涵美西時間4日下午證實，蔡英文之前過境紐約，在當地時間3月30日曾會晤眾議院民主黨領袖傑弗瑞，連同5日即將會晤的共和黨眾議院議長麥卡錫，此行連續見了美國兩黨領袖。蔡英文期盼台美在共同關注的安全議題上持續合作。

蔡英文總統美西時間4日晚間7點45分抵達美國洛杉磯，總統府副祕書長張惇涵稍早在飛機上證實，蔡英文在過境紐約期間，有跟美方的友人進行會晤。

其中，當地時間3月30日會晤眾議院民主黨領袖傑弗瑞（Hakeem Jeffries），31日在離開紐約之前，有跟3位跨黨派參議員進行早餐會面，包括蘇利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）以及凱利（Mark Kelly）。

張惇涵表示，蔡英文總統在相關的會面當中，主要提到四個主要的訊息：首先這是疫情過後，蔡總統首度出訪過境美國，她感謝美方在過境期間提供的協助與安排。

第二，除了感謝美國總統拜登上任後，對台灣不斷以具體行動表達支持外，也感謝橫跨參眾兩院且是跨黨派的議員，對台灣不遺餘力的支持，這讓台美之間，雙方能共同克服許多挑戰。

第三，美國各界對台灣的支持，進而促進許多理念相近的國家共同關注台海及印太的和平穩定，蔡英文除了感謝美方對台海及區域和平穩定的高度關注之外，也期盼台美之間能持續在共同關注的安全議題上繼續合作，台灣也會持續扮演負責任的夥伴角色，與理念相近國家共同維護區域的和平穩定。

第四，蔡英文強調，台灣也會作為關鍵而且可靠的經貿夥伴，與理念相近的國家共同致力打造更具有韌性的全球民主供應鏈，為全球疫後的經濟復甦貢獻正面的力量。

張惇涵指出，在這些會談當中，蔡英文總統也再次感謝蘇利文於2021年5、6月期間，台灣疫情面對新一波挑戰的時候來到台灣，宣布美國將援助台灣疫苗的訊息，讓台灣人民感受到，在全球抗疫的道路上，台灣並不是孤軍奮戰。