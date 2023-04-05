今為連假最後一天，而台北市兵役局也特別提醒，從6日上午9時起至5月5日17時止開放申請服一般替代役，1988至2004年次出生之尚未接獲徵集令役男，且緩徵原因或延期徵集事故能於113年1月31日前消滅者，都可以在公告受理期間提出申請。

兵役局表示，依內政部公告，本次一般資格替代役計錄取1936名，專長資格替代役錄取1068名。一般資格申請人數逾額時，以抽籤決定錄取資格；申請專長資格經審查資格不符或逾額抽籤未中籤者，如於申請時曾備選一般資格，改列一般資格超額抽籤。

兵役局也特別提醒，有意願申請服一般替代役的役男，需於期限內至內政部役政署網站「112年下半年役男服一般替代役甄選作業資訊系統」登錄申請，經核定服替代役之役男，將依申請之先後順序徵集入營服役。

兵役局強調，申請專長資格者，應於系統登錄個人基本資料及選填役別機關，役別機關經選定送出系統後即不得更改，並於5月5日截止申請前，將身分證明文件及相關專長證照影本，以掛號郵寄內政部役政署，始完成申請手續（以郵戳為憑）。有關詳細申請方式及甄選作業公告內容，可至台北市政府兵役局或內政部役政署網站最新消息區查閱。