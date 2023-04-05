總統府副祕書長張惇涵正式公布「蔡麥會」相關行程。（崔慈悌攝）

總統府副祕書長張惇涵美西時間4日下午公布，蔡英文總統4月5日上午10點在洛杉磯的雷根總統圖書館與美國眾議院議長麥卡錫進行會晤，並有多位美國眾議院跨黨派議員參與，兩人會後也將分別發表公開談話。

蔡英文總統出訪中美洲友邦，在當地時間4日上午搭乘專機離開貝里斯，在美西時間晚間7點45分抵達過境地點洛杉磯，駐美代表蕭美琴和美國在台協會主席羅森柏格依慣例前來機場接機，還有僑胞揮舞國旗熱烈歡迎。

張惇涵稍早在飛機上也公布「蔡麥會」行程，蔡英文總統預計美西時間5日上午10點抵達雷根圖書館與麥卡錫進行閉門會晤，在會晤之前會公開進行合照，在閉門會議之後，蔡麥兩人將分別發表公開談話，隨後再進行午宴，相關活動預計進行到當天下午約1點半左右。

他說，這次透過跟麥卡錫議長，以及美國跨黨派眾議員的面對面交流，相信民主夥伴的友情會像加州的天氣一樣熾熱，民主自由的光芒也會像加州的陽光一樣閃耀，當天除了與麥卡錫等人的會晤活動外，晚間7點也會出席當天的僑宴。

他強調，中華民國台灣總統過境美國是很自然的事情，過去也有慣例，歷任總統過去過境美國時，都會與民意的領袖或國會的議員有互動，過去有時用電話，這次有機會與議長能面對面會面，「我想這是很難得的機會」。

媒體詢問這是否是台美關係的一大突破？對此，張惇涵表示，我們是在穩健當中尋求踏實的外交。至於此次參與會晤的眾議員名單，他重申，府方不方便幫他們說明。