新北市長侯友宜近日對國內物價上漲、缺蛋、缺肉等重大議題提出呼籲，民進黨新聞部主任暨發言人張志豪批評侯對市政置之不理。新北市議員陳偉杰回擊，張志豪在刮別人鬍子前，先想想自家那位不務正業又賴皮的男人，並也送他三個賴皮，請張志豪先把自家賴皮鬼的鬍子刮乾淨。

陳偉杰批評第一個賴皮，就是賴清德無心國政，賴在副總統位子上。陳偉杰指出，賴清德擔任副總統將近三年，只聽見他在黨內爭總統提名，曾幾何時聽見他關心過國政，張志豪在批評侯市長無心市政時，怎不先要求他們的副總統關心國家大事，非但讓人質疑其國政能力匱乏，還得面對「務實台獨工作者」這種胡說八道的質疑，被美國當成「trouble maker」。

陳偉杰批評第二個賴皮，就是不務正業，賴在行政院長的背後。陳偉杰指出，副總統不關心國家大事便罷，卻還只會花時間錄podcast、錄童書，當起偶像「阿德叔叔」，身為中華民國第二人，成天不務正業還拼命造神，有事就由院長扛。美國副總統賀錦麗僅管遭人批評，卻還會時不時對外出巡、關心國政，我們的副總統就只會怕事閃躲，張志豪還好意思批評別人落跑。

第三個賴皮，就是爭權卸責，賴在黨主席的權位上。陳偉杰指出，張志豪批評侯市長面對黨內權鬥、反黑金都只敢在臉書上反，那麼請問張志豪，他家賴主席在爭權奪利時，除了具文出一份排黑條款，但民進黨內黑金了沒，台南市議會議長賄選、解決88槍事件、親信接受性招待都沒解決，誰不知賴清德爭這個黨主席只為他自己選總統，而張志豪用一根手指指責侯市長時，沒看見四根手指正指著自家民進黨。

陳偉杰表示，侯市長身為全國第一大市市長，轄下四百萬人都是中華民國國民，因此關心國政有什麼可質疑，民進黨連新聞部主任都可以批評市政、批評別黨了，侯市長以市長之尊對國家大事提出呼籲、針貶時事剛好而已，請張志豪別一而再、再而三無的放矢，在刮別人鬍子前，請先想想自家那個賴皮的男人吧。