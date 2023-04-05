東區被淘汰的5支球隊全數確定，魔術5日敗給騎士而無緣季後賽，宣告公牛搶下最後一個附加賽席位，同日籃網敗給灰狼、熱火打贏活塞、老鷹戰勝公牛，所以籃網仍只是暫居東區第6，後面熱火、老鷹仍有機會打下籃網，搶走最後一個季後賽安全席位。

篤定晉級東區季後賽：公鹿、塞爾提克、七六人、騎士、尼克。

公牛、暴龍確定只能打附加賽，如果熱火和老鷹沒爬上去也是要打附加賽。

魔術5日面臨淘汰的背水一戰，不幸撞上騎士米契爾（Donovan Mitchell）發威，米契爾猛砍43分，這是他連續第4場飆到40分，整個聯盟自哈登（James Harden）在2018-19球季以來的最長紀錄。儘管騎士已晉級季後賽，這一場是他們第50勝，讓他們確定第4種子的身分，首輪對手預計是尼克，騎士將保有主場優勢。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）賽前說：「主場優勢非常重要，足以改變整個系列賽。」艾倫攻下12分7籃板，加蘭（Darius Garland）16分10助攻。魔術以富爾茲（Markelle Fultz）的23分8助攻最高。

另一個讓騎士隊欣慰的是他們終於開啟詹姆斯（LeBron James）之後的新時代，自從1993年以來，這是他們首度在沒有詹姆斯的例行賽取得50勝。1993年的騎士拿到了54勝，但在東區準決賽慘遭公牛王朝的鐵蹄橫掃。