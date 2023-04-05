新竹市消防局「CPR救護宣導活動」頗受市民歡迎，卻因疫情停辦2年，近日開始恢復辦理，固定於每月第3周的周六，於消防局明湖路教育訓練基地辦理，訓練課程以CPR操作為主，並配合其他緊急救護項目，包含生命評估、哈姆立克、AED操作等，每梯次課程約3小時，歡迎市民踴躍報名學急救。

消防局指出，心臟不規律顫動壓縮，導致無法將血液正常輸送至全身是常見猝死原因。據日本京都大學統計，僅以CPR施救病患存活率約3到4％，合併以CPR與AED施救存活率提昇達14％，若在昏倒1分鐘內施行AED電擊，存活率可高達9成。

因此，當有人突然昏倒停止呼吸心跳時，若能及時施予CPR與使用AED急救，恢復呼吸心跳的機率也會相對提高，盼透過宣導活動，落實緊急救護技術，強化市民第一時間的急救訓練，必要時能「貢獻己力、救人一命」。

新竹市消防局自2012年8月開始辦理「CPR救護宣導」活動，而且為提供市民最好教學品質，授課教官皆為消防局高級救護技術員，活動辦理學習成效卓著，然而，因先前全國疫情升溫，自2021年1月26日起暫停辦理至今。

消防局長李世恭說，這段期間亦常有市民詢問，宣導課程何時才會復辦，由於近來疫情趨緩，近日決議恢復辦理，時段為每月第3周之星期六，於新竹市東區明湖路1075巷9號消防教育訓練基地，3樓大禮堂或視聽教室舉行。

消防局補充，歡迎各機關團體、公司、社區及個人等有意參加者，於周一至周五上午8點半至下午17點半，電洽消防局緊急救護科承辦人鄒先生(03-5229508轉分機5441)，或至雲端google表單報名，網址https://forms.gle/LFisT9o65ym8eRAq7。