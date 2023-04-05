截至今年3月24日，已有16家壽險及產險公司，以及24家醫院參與此項服務，共完成10,829件理賠申請。壽險公會和業界共同合作推出的此項服務，可以進一步優化民眾使用保險服務的體驗。

壽險公會2020年推出的「理賠保全聯盟鏈」服務，採用區塊鏈技術，透過建立聯盟鏈，對理賠和保全傳輸資訊的進行加密和維護隱私，有效提高理賠效率，進而實現普惠金融的目標。截至目前，已經在壽險公會共享平台完成超過百萬件服務，讓保險契約受益人能夠快速獲得醫療保險金的理賠，平均只需要3天時間即可完成理賠金賠付，累積理賠金額已突破新台幣300億元以上。

為了因應疫情衝擊加速推動保險無接觸服務之普及，壽險公會於2021年推出「保險理賠醫起通」服務，將理賠作業觸角延伸至醫院，透過客戶授權醫療院所與保險公司進行資料傳輸交換，提升理賠效率，同時為民眾提供更加完整快速的服務。此外，公會2022年推出保險存摺服務，讓民眾於加入白金會員後，能夠即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的人身保險資訊，進而了解自己的投保狀況及評估保障缺口。截至目前，已有超過36萬人加入為會員，讓民眾更能掌握自己的保險資訊及保障規畫的主導權。

保險科技應用共享平台提供民眾更加便利、安全、高效的保險服務。該平台採用了多重安全防護措施，符合我國資通安全法特定非公務機關A級要求，壽險公會並配合取得ISO27001、27701認證，利用加密技術、惡意檔案檢核技術、入侵偵測系統等，確保民眾的個人資料及隱私不會外洩或被盜用。同時，該平台還建立了資安監控系統，能夠快速回應處理異常活動或資訊安全事件，確保資訊安全及民眾權益。