許多人都想快速減重，心想待體重達標後，再努力維持即可，但研究發現，減重過程中，攝取極低熱量者的復胖機率明顯大於低熱量者，醫師也提醒，採極低熱量減重者常出現掉髮、酮酸中毒、暴吃等5大併發症。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在其臉書粉專表示，許多想減重者希望一鼓作氣快速瘦下來，等體重達到目標後，再努力保持即可，但這想法並不實際，因為很多快速瘦身者，結果都是快速復胖，而非長期保持，甚至可能胖得更多。

他表示，2012年有一篇統合分析研究，收錄6個隨機對照試驗，受試者為BMI（身體質量指數）在35到40左右的族群，目的是比較極低熱量飲食（VLCDs）與低熱量飲食（LCDs），受試者在短期和長期減重效果的差異。所謂極低熱量飲食是指每天攝取熱量小於800大卡，飲食會搭配高量蛋白質；低熱量飲食則是每天攝取1000到1200大卡。

結果顯示，在施行12周後，極低熱量組平均減重16%、低熱量組平均減重9.7%；但1.9年後發現，極低熱量組跟低熱量組的減重結果分別是6.3%跟5%，並未達到統計學上的差異，但以復胖程度來看，兩組受試者分別復胖62%及41%。

蔡明劼表示，人都喜歡快點看到成效，所以寧可選擇激烈又易復胖的飲食，此外，極低熱量飲食常有許多併發症，例如掉髮、停經、電解質不平衡、酮酸中毒、暴吃。他建議，減重者應採緩慢減重、養成良好的飲食與運動習慣，才是最不易復胖的方式。