美國前總統川普4日遭到紐約檢察官指控34項偽造商業紀錄重罪，美國總統拜登同日被問到此事時不發一語，但兩度笑開懷。

川普遭曼哈頓檢察官指控2016年大選前違法支付封口費給色情片女星「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）及Playboy雜誌玩伴女郎麥道高（Karen McDougal）所衍生的34項偽造商業紀錄重罪，他4日下午於紐約出庭，全盤不認罪。

美國福斯新聞網（Fox News）報導，4日下午拜登在白宮準備召開總統科技顧問會議（President's Council of Advisors on Science and Technology）前發表談話，他被記者問道：「你的前手被起訴是政治爭議嗎？」

報導描述，拜登並未直接回答問題，但似乎「在偷笑」。

Joe Biden LAUGHS as he’s asked if the charges against Trump are “politically divisive.” pic.twitter.com/FkkGVs2A1D — Townhall.com (@townhallcom) April 4, 2023

畫面顯示，當記者們被請出會議室時，拜登不發一語，但看著記者們兩度露齒笑開懷，笑容一共維持約7秒，心情看似相當好。

報導指出，後續白宮公布的談話逐字稿並未包含記者的提問及拜登的反應。

白宮至今避免公開討論川普被起訴一案，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）同日被問及此案時表示，川普被起訴一案並非拜登的關注焦點，她也未和拜登討論此案，「我們不會具體評論這起案件本身…總統將會專注在美國人身上，如同他每天所做的一樣。」