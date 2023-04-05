據傳日本和荷蘭今年1月同意加入美國行列，限制小於14奈米製程的晶片製造設備出口到中國大陸。對此，中國代表在世界貿易組織（WTO）貨物貿易理事會會議上，就「美國、日本和荷蘭之間關於晶片出口限制的協議」提出關切，認為該協議違背了公開透明原則，呼籲WTO加強監督。

大陸央視新聞客戶端報導，當地時間4月3日至4日，WTO貨物貿易理事會舉行會議。中國代表在會上表示，對於媒體廣泛曝光的這一協議，目前還沒有官方訊息。中國詢問這3個世貿組織成員，該協議是否存在？如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查？

中國代表指出，相關成員可能清楚地意識到該協議違反了世貿組織的規則，因此故意對該協定的內容保持低調。中國認為該協議違背了世貿組織的公開透明原則，破壞了世貿組織規則的權威性和有效性，要求美國、日本和荷蘭向世貿組織通報該協議和後續措施，並呼籲世貿組織加強對這些措施的監督。

此外，大陸商務部網站4日晚上公布，日本政府宣布計畫就23種半導體製造設備實施出口管制，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重違反WTO規定的基本義務，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此表示嚴重關切，已向WTO提起訴訟。