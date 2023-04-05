新北市珠蔥品質深受消費者青睞，深坑區蔥農葉瑞建嚴格把關生產珠蔥品質，靠著賣珠蔥等農產品年薪破百萬，他強調，新北珠蔥鮮嫩甘甜，歡迎民眾一起來產區品嚐美味。

深坑區67歲蔥農葉瑞建年輕時曾從事皮包加工出口業，在2012年返回深坑老家種植珠蔥，憑著兒時家中務農的記憶，在起初以零星種植的嘗試下，逐漸找回對農業的興趣，於是積極投入農業經營，不斷研究並改良作物種植方式與時機，更獲得新北市2016年農事技術交流大會冠軍的殊榮。

葉瑞建堅持對品管的堅持，田區內採收的珠蔥都會分級，鮮嫩的吃起來清甜讓人覺得意猶未盡，較成熟的帶點辛辣味，適合重口味的人，不同級別各有不同的喜好族群，經過多年摸索及經驗累積，現在自有一套栽培心法，不僅成為深坑農會主要示範農戶，所種植的珠蔥更受到消費者的喜愛。

葉瑞建表示，珠蔥種植訣竅在於先把蔥頭洗乾淨去掉膜，以提高發芽比例與整齊度，蔥頭需再視乾燥程度增減泡水時間，並透過調整田區種植密度，避免植株根系交錯，影響作物生產品質。

整個田區分34畦種植，並依需求、天氣預測調整生產排程，平均每周可採收300斤珠蔥。為讓消費者全年都可買到優質農產品，農場以輪耕方式種植，除種植珠蔥也種芋頭冬瓜、山泉小冬瓜平均每顆約12斤重，柔質細嫩更是夏季消暑聖品。

葉瑞建也表示，深坑老街入口處也有自己的零售攤位，現採珠蔥在攤位邊洗邊賣，遊客經常要排隊購買，加上每周希望廣場展售，光是零售1週約有3-4萬元收入，農耕生活其實充滿樂趣與學問，只要顧好品質與信用就能有百萬營收。

葉瑞建也提到「家常枸杞拌炒珠蔥」料理，新北的珠蔥鮮嫩甘甜，枸杞簡單泡水後即可加入熱油鍋與切成段的珠蔥，以大火快炒6秒就可以起鍋，將珠蔥的鮮嫩甘甜鎖在最完美的瞬間，點點紅星搭配翠綠珠蔥，好看又好吃。

農業局長李玟表示，新北市有許多優質農特產品，為了降低農友生產成本，農業局持續辦理農業生產資材補助，讓農友沒有後顧之憂，可以專心提高農作物生產量及品質。新北珠蔥就是春季最具代表農特產之一，歡迎大家到產區走走品嚐珠蔥料理。