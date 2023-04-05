總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫將於美國時間4月5日在加州雷根總統圖書館會晤，各界高度關注。對此，精神科醫師沈政男表示，此事最大意義在於「蔡英文怕了」，不敢讓麥卡錫來台訪問不僅怕激起中共更大的軍演，也擔心影響民進黨2024的選情。

去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，當時台灣曾傳出蔡政府打算撤回對裴洛西的邀請，但這次麥卡錫希望訪台，卻被改成在美國會見蔡英文，沈政男今(5)日對此在臉書直言，撤銷邀請一事絕非空穴來風。至於為何裴洛西可以來台，麥卡錫不能？沈政男認為蔡英文怕了，不僅是怕又激起中共更大的軍演，也擔心影響民進黨2024的選情。

沈政男進一步指出，裴洛西訪台引發的兩岸衝突升高，完全沒有必要，台灣民意也不支持，蔡英文這次明確拒絕麥卡錫訪台，就是因為去年底選舉的大敗，選舉結果顯示台灣人不希望兩岸開戰，不希望台灣政府無謂挑釁中共。沈政男認為，目前兩岸氛圍是台灣沒有要無謂激怒中國，因此兩岸也絕對不會開戰，蔡英文在美國會見麥卡錫，只是給對方留面子，也給自己台階下。

至於麥卡錫之所以要訪台，沈政男說目的就是「抗中已成了美國兩黨共識」，因此必須藉由這樣的動作擦亮抗中招牌，才不會在下一次選舉失掉這樣的基本利基。沈政男強調，這類訪問完全就是出於黨派與個人利益考量。

沈政男認為，蔡英文對於美中台三邊關係的操作，講得好聽是靈活，不好聽就是見機行事，從麥卡錫來台訪問喊卡一事可得知，是因美中關係和緩，且台灣人民也不希望兩岸劍拔弩張。沈政男強調，兩岸就是僵局，不敢冒犯中共，卻也不願意跟他們好好聊，就只能等著美中關係演變，等著未來命運被大國決定。