《乘風破浪的姐姐》第四季近日傳出終於開始錄製，觀眾們除了關心參加的「姐姐們」名單外，節目主持人也是外界的關注的焦點之一。由於第三季的主持人謝娜，這次從主持人身邊轉變成參賽選手，因此第四季的主持人懸而未定。不過，日前有網友就在長沙偶遇黃曉明開始錄製第四季的身影，而他的穿搭造型引發網友熱議。

從網路上流出的路透圖可看到，黃曉明舉著歡迎牌、站在紅色大巴前等著姐姐們的到來，臉上洋溢著如沐春風的微笑，神精氣爽的模樣看起來帥氣陽光。然而他當天的穿搭卻被網友吐槽，因為他當天穿著寬鬆的深藍色西裝外套，過長的衣襬讓他的比例像是五五身，被眾多網友調侃「上身下身一樣長」

黃曉明的穿搭讓他的身材比例像是五五身。(圖/微博)

其實，黃曉明和《乘風破浪》頗有淵源，他曾經是第一季和第二季的主持人，可惜當第二季錄製期間，其中黃曉明前任的李菲兒也參賽，有關Angelababy當年疑似插足她和黃曉明感情一事再度被人提起，黃曉明與Angelababy還在網路上闢謠，但最終還是鬧得沸沸揚揚，於是黃曉明為了息事寧人選擇退出節目錄製，才漸漸平息了網上的言論。