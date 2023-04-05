高雄市前峰國中於2018年設置「高雄市前峰自造教育及科技中心」，以「區域共好」為理念，規畫機器人程式設計體驗活動，並結合雙語教學，讓學童學習編寫機器人程式，進行機器人的控制與操作。日前已完成第100場次的「教育機器人程式設計入校入班國小巡迴體驗活動」，總計岡山、燕巢、梓官、橋頭4區的國中小學校有2261學童參與。

前峰科技中心成立第1年即與高苑工商資訊科合作，整合既有師資與硬體，落實推動「教育機器人程式設計入校入班巡迴體驗活動」；以教育機器人設備為載具，帶領學生編寫程式，進行機器人的控制與操作，內容包含設計機器人的移動、聲光效果、循跡避障等，讓學生在活動中實際體驗電腦程式語言與設備的連結運用。

前峰國中校長林啟文表示，前峰國中配合教育部與高雄市教育局，落實12年國教108課綱施行，於2018年申請成立「高雄市前峰自造教育及科技中心」，負責輔導岡山、燕巢、梓官、橋頭四地區28所國中小學校科技領域，以及議題融入課程的實施，共同推動區域內科技、雙語與資訊教育的發展。

林啟文說，世界各國近年來紛紛透過科技、教育結合，將機器人程式設計教育帶入校園，先以機器人的動作，來引發學生學習程式設計、軟硬體整合操控興趣與能力，是各科技先進國家推廣人工智慧教學的主流模式，其中高雄也將科技、雙語教育結合，在校園種下希望的種子，培育更多未來人才。