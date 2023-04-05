北市一名吳姓男子前年間，持手機在捷運站內偷拍穿著短裙的國中女學生，因女學生察覺裙襬有遭掀動的感覺便回頭查看，當場目擊吳男持手機在裙下鬼祟。台北地院審結，依成年人故意對少年犯窺視身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決書指出，吳姓男子2021年5月11日晚間9時許進入台北捷運古亭站，期間多次在2號出口手扶梯處，持手機尾隨穿著短裙的女子後方搭乘手扶梯上樓，隨後又於出口樓梯步行下樓。

同日晚間9時43分許，吳男見一名穿著國中制服裙、肩背國中書包的女學生A準備出捷運站，便以相同手法尾隨A女搭乘手扶梯，開啟手機照相功能，自後方偷拍A女裙底風光，直到A女察覺後方裙襬有遭掀動的感覺，回頭一望隨即目睹吳男持手機，A女嚇得快步離去，返家後由家人陪同報警，全案才曝光。

台北地院審理時，吳男稱當時他在捷運站附近上完聲樂課，前往停車場開車返家前，先到捷運站上廁所，期間同時處理工作的事情，但因捷運站網路不佳，便在捷運站內上上下下尋找網路訊號較好的地方，他僅是湊巧跟在A女後方，拿起手機時不慎勾到A女的裙擺，才衍生誤會等語。

但法官勘驗A女的證述後，認定吳男在A女回頭之際，眼神飄向右方不敢直視A女，為心虛表現，不採信吳男說詞，考量吳男有性騷擾前科，這回犯案又不認罪等情狀，依成年人故意對少年犯窺視身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。