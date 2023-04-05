一名網友分享，清明節返鄉，整理閒置的祖厝，挖出家中長輩在民國48年讀台灣大學的在學證明、台北市公車學生月票，以及出社會當數學老師，每個月薪水1600元的薪資袋，另外還有一張愛國獎券。承載著滿滿回憶的照片引起網友討論，不少人驚呼，當年可以念台大的人很猛，都是菁英中的菁英。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢公社》上分享4張照片，表示清明節返鄉祭祖，從閒置的祖厝中找出一堆「文獻」，並分別拍下來上傳網路，只見第一張照片是民國58年1月的薪資信封袋，上面寫著數學老師，薪資800元、獎金800元，總薪水共1600元。

第二張照片是「愛國獎券」，面額500元；第三張照片是「台北市公車學生月票」，共3張，上面押的日期都不一樣，最早的是民國48年，票上記載的學校名稱則是台灣大學；最後一張照片則是「國立台灣大學學生在學證書」，只見原PO家中的長輩是在民國27年7月12日出生，就讀台灣大學理學院化學系。

4張照片吸引近7千人狂讚，不少網友驚呼，60多年前可以念大學的人是菁英中的菁英，「以前讀到大學是光宗耀祖的事情」、「當年大學生已是麟毛鳳角了，台大的更是整個鄉里的狀元」、「那年代有讀到高中畢業已經是高學歷」、「那時考上台大全村會放炮，慶祝出狀元」、「太猛了」、「那個年代上台大很猛」、「那年代的台大都是社會菁英」。

不少年輕人看了1600元的薪水，根本無法判斷這是好還是不好。對此，有老一輩的網友分享當年的物價，表示這份薪水算不錯了，當時公車學生月票1個月18元，吃飯也沒有很貴，土地的話看要在哪裡，根據民國50年左右土地銀行的公告，大安區的土地1坪787元。