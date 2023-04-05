台中市刑大查獲一起美魔女母子戀販毒案，逮捕50歲主嫌林女及26歲男友、查扣毒品，依法送辦。（台中警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市刑大查獲一起罕見的美魔女母子戀販毒案，50歲主嫌林女與小她24歲的李姓男友，在大甲區租屋共築愛巢，周遭裝滿監視器。警方今天表示，去年底展開搜索，查扣海洛因及安非他命等毒品9包，據了解，李男雖年紀比女友的兒子還小，但警訊時一肩扛起，讓林女數度感動落淚，警方依販售及吸食毒品罪將兩人送辦，檢方上月起訴。

美魔女母子戀人聯手販毒 男友比兒小3歲卻要一肩扛

據了解，這對母子戀人感情深厚，50歲林女長得清秀、身材苗條，員警上門查緝時，她綁著年輕俐落的瀏海，穿著緊身T恤及年仔褲，外型年約30多歲，她的大兒子已29歲，比男友李男還大3歲。

警訊時，李男試圖一肩扛起，一再宣稱販毒都是他所為，與林女無關，讓林女當場數度感動落淚，警方告知販毒事證均已蒐證完備，李男才沉默不語。

台中市刑大偵六隊循線追查發現，林女在大甲區承租透天民宅，作為販售毒品據點，約購毒者到場交易，為躲避查緝租屋處四周裝設監視器。

刑大偵六隊副隊長林佳億表示，警方長期蒐證，在去年底持搜索片及拘票，發動搜索查緝，緝捕林女及李男到案，並查扣毒品海洛因3包毛重3.43公克、安非他命6包毛重24.55公克及手機2支等贓證物。

警方將林女及李男依違反毒品危害防制條例送辦，中檢在上月依涉販售及吸食毒品罪起訴。

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