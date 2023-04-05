民進黨今舉行記者會批評國民黨雙北市擺爛，新北市議員、國民黨文傳會副主委江怡臻反批，民進黨中央執政不力，民眾面臨缺蛋、缺藥以及萬物齊漲，生活苦不堪言，但是民進黨卻不好好檢討自己的施政，反而甩鍋地方首長，民眾才是真正對擺爛的民進黨政府感到失望。

江怡臻指出，民進黨口口聲聲說雙北市長擺爛市政，但是民進黨多數對於市政的建言，缺乏理性的監督，反而都是用抹黑的方式，大噴政治口水，屢屢遭到打臉。

她舉例，民進黨質疑好日子愛心大平台，實際上新北市府完全依法處理每筆善款，民進黨的抹黑完全是在汙辱善心人士及企業團體，這些發言對弱勢民眾的福祉和市政的發展完全沒有幫助。

江怡臻表示，回顧民進黨這8年來的政策，從稅制調整、物價穩定措施、社會福利政策到能源政策有哪一樣是受到人民的肯定？我國的貧富差距仍然持續擴大、民生物價不減反漲，連雞蛋都成為奢侈品、中央強化就業安全網不但沒有解決問題更造成經濟負擔過重、錯誤的能源定價造成國家的財政負擔，同時脆弱的能源系統也影響台灣企業及民生的需求，這些都是這8年來，我們人民所看見且體會到的結果，但是民進黨仍始終如一，不願意面對現實，從根本解決問題。

除國內有許多情況有待改善，台灣在國際上的競爭力也在這8年落後其他國家，去年好不容易成立的數位發展部，在已經落後其他國家的進度下，我國的數位發展部只能做出點餐平台，2023年的57億的公務預算，從成立到現在看不到數位發展部有何具體作為，除一年租約的辦公室需要7000萬，對於國內的資通訊安全、網路穩定品質、公部門的一站式服務平台等從來沒有看到數位發展部對外發表過任何消息，這就是民進黨執政的誠意。

江怡臻認為，民進黨執政8年，對人民來說可以說是每況愈下，不只毫無作為，還越過越苦，民進黨在指正別人之前，應優先檢討自己這8年來對台灣所造成的影響，不應在損害人民權益之後仍理直氣壯的指責他人，更應該以民眾的福祉為第一順位，妥善改善國內民眾所在意的民生問題及經濟發展。