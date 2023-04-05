2024總統大選腳步近，國民黨內呼聲最高的總統候選人則為新北市長侯友宜。對於鴻海集團創辦人郭台銘今(5)早宣布將爭取國民黨提名2024總統大選，侯友宜表示，自己這一生最重要的是守護中華民國，讓台灣人民都能平安，這是自己不變的初心。
侯友宜表示，他這一生最重要的是守護中華民國，讓台灣人民都能平安，這是自己不變的初心，所以面對每一個人，大家團結在一起，努力的為國家、為台灣，讓這塊土地能越來越好，他相信這也是每一個人的心願。
2024總統大選腳步近，國民黨內呼聲最高的總統候選人則為新北市長侯友宜。對於鴻海集團創辦人郭台銘今(5)早宣布將爭取國民黨提名2024總統大選，侯友宜表示，自己這一生最重要的是守護中華民國，讓台灣人民都能平安，這是自己不變的初心。
侯友宜表示，他這一生最重要的是守護中華民國，讓台灣人民都能平安，這是自己不變的初心，所以面對每一個人，大家團結在一起，努力的為國家、為台灣，讓這塊土地能越來越好，他相信這也是每一個人的心願。
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