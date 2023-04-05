星巴克新竹州圖門市自3月30日正式營運以來人潮不斷。（取自新竹市政府臉書）

常以特色建物、古蹟、歷史建築為營業據點的星巴克，近日進駐有98歲高齡的新竹市「新竹州圖」，而新竹州圖門市自3月30日正式營運以來人潮不斷。市議員楊玲宜也在臉書分享當初前市府活化新竹州圖的過程，背後故事竟與「1顆司康」有關。

星巴克新竹州圖門市是擁有98年歷史的市定古蹟，延續空間原汁原味的復古氣息，拱形入口、裝飾紋章、磚形條紋等日治時期建物特色，室內採圖書館的書架意象進行設計，建築保存完整，象徵歷史悠遠的文化再次新生。

楊玲宜在臉書分享，新竹州圖有段曲折故事，看到它被活化，開放大眾使用，她感觸很深，新竹州圖完工於1925年，是台灣第2座公共圖書館，老新竹人求學階段必來的K書中心，如果仔細查看入口門楣上，會發現中間有個16瓣菊花紋章，象徵日本皇室，兩旁則是有飛揚的翅膀，意味著「掌握知識就能飛翔」。

楊玲宜說，她與新竹州圖的緣分，可從2015年的年初開始說起，當時前市長林智堅剛上任沒多久，注意到新竹州圖就像是一座埋沒在深山林裡失落的亞馬遜古城，美麗優雅的歷史建物卻沉寂了34年，雜草瀰漫非常可惜，便想盡辦法試著讓這座沉寂已久的州圖，能夠重新開放。

楊玲宜也提到，雖然是新竹州圖，不過這棟私人產權並隸屬於新光集團，要透過私有產權修復古蹟與開放，確實是件不容易的事。當初新光集團標售下這棟建物，沒多久後被新竹市政府列為三級市定古蹟，導致新光無法活化這座資產，也因為20年多新竹縣府與新光的訴訟官司，讓新竹州圖被迫關上大門，與世隔閡近34年。

楊玲宜說，當時她被交付這項任務，透過數個月的聯繫與交流，取得新光集團的信任，2015年5月林智堅隨之帶隊北上，親自向董事長吳東進拜訪說明來意，當天市長夫人特別託付一盒司康作為兩人的見面禮，後來這盒司康也替團隊加分不少，帶來許多好運氣，也感謝公私協力，讓這座沉寂已久的新竹州圖重現風華，喚回許多新竹人年輕美好的回憶。