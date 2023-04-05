港媒《星島日報》報導，天主教上海教區旗下「光啟社」證實，現任中國天主教主教團主席、江蘇海門教區主教沈斌，4日調任上海教區正權主教。沈斌在就職儀式上表示，將堅持天主教中國化方向。但外媒指出，該項任命未獲教宗同意。

雖然中梵去年續簽主教任命臨時協議，但境外天主教媒體「亞洲新聞」4日引述梵蒂岡消息稱，這項任命是中國單方面行動，未獲教宗同意。

天主教上海教區自2013年金魯賢主教逝世後，主教職務已懸缺10年。上海教區昨晨在徐家匯教堂舉行主教就職儀式，中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀了關於沈斌調任上海教區正權主教的任命書。中國天主教愛國會主席、北京教區主教李山致辭。

沈斌表示，將繼續弘揚上海天主教愛國愛教的優良傳統，堅持獨立自主自辦原則，堅持天主教中國化方向，更好地推動上海天主教福傳事業健康傳承。上海教區全體神父、修女，上海市天主教各團體副秘書長以上人士，約200人參加儀式。

現年53歲的沈斌生於江蘇，中國天主教神哲學院畢業，2009年成為海門教區主教，當時獲得教廷及大陸官方認可，同年當選中國天主教愛國會副主席。去年8月，沈斌擔任中國天主教主教團主席，上月晉身全國政協常委。