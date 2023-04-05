近日除缺蛋問題造成蛋價上漲外，其餘雞豬肉價、電價等也漲不停，加上出口連續衰退，台灣恐面連停滯性通貨膨脹的困境，國民黨立委賴士葆提到，許多專家學者都認為開放兩岸觀光對台灣目前的困境有大幫助，怒嗆「蔡政府還要用意識形態來阻擋兩岸的交流嗎？」

台灣自疫情趨緩、重啟國門後，已在3月恢復10個兩岸空運客運定期航點，但觀光部分卻遲遲未有下文，交通部長王國材日前被問到相關話題，雖然表達交通部支持兩岸觀光交流，但又說「觀光的鎖，大陸那邊要開」。

賴士葆今（5）日在臉書提到，目前台灣正面臨蛋價、雞豬肉價、電價等物價持續上漲的問題，在萬物皆漲的狀況下唯獨薪資不漲，加上出口連續衰退降低經濟成長率，亞洲開發銀行已將台灣經濟成長率的預測下修為2％。

「台灣似乎快要進入停滯性通貨膨脹的困境！」賴士葆強調，許多專家學者都認為，開放兩岸觀光對台灣目前的經濟困境大有幫助，還可以降低台海戰爭的機率，質疑「蔡政府還要用意識形態來阻擋兩岸的交流嗎？」