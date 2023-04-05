曾為職籃球員的藝人哈孝遠，近年接任T1聯盟台啤英熊隊總經理後，便將事業重心放在球隊，而老婆瑄瑄經常會於節目中大聊家庭生活，怎料，她卻因指出大姑哈平遠想領養她的家人是「窒息的愛」，讓哈平遠不滿，隨後揭露瑄瑄家遭黑道討債的醜聞，對此，哈孝遠也做出回應了。

根據《三立新聞網》報導，哈孝遠坦言，目前已與姊姊斷聯兩周了，至於雙方關係會冷戰多久，他則無奈表示，可能需要一段時間，而自己也不知如何是好，他也提到，自己與姐姐脾氣較暴，目前大家都還在氣頭上，所以不能理解對方的想法，因此，他認為，彼此冷靜一下讓這次的風波隨時間淡去。

另外，他透露，老婆瑄瑄當時在節目上所說的是玩笑話，且是自己說的故事，所以原以為事情會就此結束，沒想到會演變成這樣，他表示，當時自己其實私下有向姐姐解釋，但姊姊一看到瑄瑄上節目被電視台發的新聞稿後，立刻就在群組裡發火，而他認為是態度問題，因為節目上瑄瑄也有提到媽媽，但媽媽反應卻較平靜，事後瑄瑄也有向媽媽道歉，並表示只是節目效果，但姊姊先在群組發飆，每個人性格不同，且「人是互相的，瑄瑄心情當然會不好」。

如今面對姊姊與老婆兩人的紛爭，他強調，自己沒有挺誰也沒有對任何一方生氣，不過直到姐姐爆出瑄瑄娘家扯上黑道的醜聞，才讓他覺得相當震驚又傻眼「我覺得我跟姊之間的裂痕變更深了」最後，他表示目前已將所有通告邀約推掉，希望事情可以盡快落幕。