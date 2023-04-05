民進黨主席賴清德祭出「誠信條款」，不建議現任議員參與立委初選。但民進黨台北市議員王世堅仍參戰第二選區（士林、大同），挑戰現任立委何志偉，王世堅5日表示，若初選落敗一定就不選，不接受黨的徵召，而誠信條款抵制提名條款，為無效條款，對於「誠信」很有意見，如果被「誠信羞辱」，是可忍，孰不可忍。

王世堅5日接受廣播節目「嗆新聞」專訪指出，若初選落敗，並不會接受黨的徵召出戰其他選區，說好在哪裡選就是在哪裡，說到做到，輸了一定不選，幫助贏的人打贏大選，願賭服輸，否則會被社會抵制。

王世堅說道，若誠信條款行之有年，經全國黨代表大會通過，「我參選就我不對，可是不是啊。」不能禁止議會、立院的人才流通，並不是連任就是團結，參與初選就是分裂，也不能禁止人民的參政，誠信條款牴觸提名條款，是無效條款。

王世堅強調，「我對這兩個字（誠信）很有看法，這兩個字對我而言，我不接受這兩個字的羞辱，我王世堅的誠信是怎麼樣？我相信社會大眾看得很清楚，那如果用誠信兩個字羞辱我，是可忍，孰不可忍。」

另，民進黨前主席卓榮泰3日於臉書透露，3月14日時曾和王世堅見面。王世堅說明，「確實他並沒有代表賴清德主席來跟我談」，賴清德不可能委由任何人來勸退他，也不會勸退任何人參與初選，因為賴清德曾說，沒有現任優先。