遊客行走「夏日轉場」步道，不明原因從步道盡頭摔落沙灘。（民眾提供）

台東南迴藝術季裝置藝術「通往天堂的階梯」日前才發生遊客攀爬時因天梯斷落摔落受傷，今天上午1對夫妻走「夏日轉場」步道，婦人不明原因從步道盡頭摔落沙灘上，受傷送醫沒有生命危險；縣府文化處表示，步道設有護欄及防摔網，安全無虞，前派人前往了解情形後，再做相關後續處置。

今天上午近10時許，1對外地夫妻到台東大武鄉裝置藝術品「夏日轉場」遊玩，兩人走在步道上，突然50多歲的太太不明原因摔落到沙灘上，導致婦人身體擦挫傷，先生及其他遊客見狀趕緊求援。

大武消防分隊接獲通報趕抵現場，發現婦人躺在沙灘上，救護人員先給予傷口包紮固定，並安置在擔架上，隨後送往馬偕醫院治療，所幸婦人意識清醒，沒有生命危險，但也飽受驚嚇。

縣府文化處表示，「夏日轉場」步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，日前也經過檢視沒安全上的虞慮，現場也設置敬告牌提醒，步道限制人數10人，目前派人前往了解情形後，再做相關後續處置。

「夏日轉場」裝置藝術品位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是去年南迴藝術季作品之一，主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下2層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。由於有無敵海景視野，被遊客稱為南迴「絕殺景點」。

據了解，今年3月8日才發生另一作品「通往天堂的階梯」疑因遊客攀爬導致斷裂，造成女遊客受傷送醫。