高雄市交通局計畫在100處路口增設行人號誌。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

俗稱「小綠人」的行人號誌可讓行人判斷是否有足夠時間穿越路口，駕駛人也可以預測行人的行動，高雄市交通局為解決行人穿越路口時無剩餘秒數參考的困擾，計畫在100處路口增設行人號誌，並在其中25處引進無線通訊小綠人，改善布設效率，洗刷「行人地獄」惡名。

普設行人號誌是提高行人穿越安全的重要措施之一，有行人號誌的路口，行人可以透過行人綠燈倒數秒數，判斷是否有足夠時間穿越路口，同時駕駛人也可以預測行人的行動，減少交通事故的發生率。

因此，高雄市交通局正在學校、醫院、公園及商圈等行人較多的路口設置行人號誌，同時對市區路幅較寬的主次要幹道路口進行清查盤點，預計今年度將在100處有缺漏行人號誌設施路口補足，提升行人過路口安全。

交通局也推動設置無線通訊行人號誌，運用LoRa無線通訊技術實現號誌控制器即時傳輸行人號誌秒數資訊，並利用太陽能光電設施為行人號誌提供電力，改善布設效率。去年在美術東二路、明誠四路；中山一路、中正三、四路等路口試辦效果不錯，今年度將在25處路幅較寬的路口持續推動。

「行人優先」是交通局致力提升的交通觀念，提醒行人和駕駛人必須遵循號誌管制燈號行止，車輛轉彎時需減速慢行並禮讓行人先行，加上現今未禮讓行人又加重罰款，希望多管齊下能力甩「行人地獄」惡名。