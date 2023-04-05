新竹縣政府將907人房地遺產30億逾期未繼承做列管。（羅浚濱攝）

新竹縣政府統計到3月22日，有907人房地遺產逾期1年未辦繼承，已列冊管理3826筆土地、建物105棟，總價值近30億元，將列管15年，若仍未辦理繼承，將依法移請財政部國有財產署公開標售，若5次未標出則直接登記為國有，請繼承人們留意，別喪失自身權益！

地政處表示，112年度逾期未辦繼承登記不動產，將由各地政事務所自4月1日起公告至6月30日止，公告案件有907位被繼承人，公告資料將揭示於土地所在的地政事務所、鄉鎮市公所、被繼承人登記簿及死亡時戶籍所在地。

地政處表示，不動產所有權人死亡後，繼承人應在6個月內申請繼承登記，逾期需繳納罰鍰，如果超過1年未辦繼承登記者，地政機關公告後列冊管理15年。

列管期滿則移請財政部國有財產署辦理公開標售，標售所得價款將存入國庫，繼承人可依法定應繼分領取，但若經5次標售未標出時，即登記為國有，對繼承人影響很大，呼籲民眾儘速辦理繼承登記。

地政處為保障繼承人權益，訂於4月29日、5月1日及5月6日，分別在竹北、新湖、竹東地政事務所舉辦3場宣導說明會，邀請國稅局、稅務局及地政士提供相關繼承登記諮詢，歡迎繼承人踴躍到場聆聽，讓地政人員協助儘速完成繼承登記。

地政處提醒，民法規定子女對雙親扶養及財產繼承沒有性別差異，土地須經登記始得處分，如果繼承人因為人數眾多或協議未果，建議可由一人向地政事務所先申請繼承登記為「公同共有」，之後全體繼承達成協議後，再向地政事務所申請遺產分割事宜。

相關不動產公告資訊，請上新竹縣政府地政處及各地政事務所／未辦繼承專區網站查詢，另外可透過「新竹縣智慧圖資雲」網站，更快速查詢土地坐落位置。