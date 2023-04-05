桃園警方在平鎮區查獲職業賭場，4日持搜索票破門攻堅。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

42歲吳姓負責人、58歲周姓荷官及33名賭客齊聚民宅聚賭，警訊後依法移送究辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市警察局日前接獲民眾檢舉，位於平鎮區平東路一處民宅疑經營賭場，經派員布線蒐證，4日凌晨見時機成熟，持桃園地方法院核准搜索票，會同轄區平鎮警分局及保安警察大隊霹靂小組等警力前往攻堅，一舉查獲天九牌職業賭場，42歲吳姓負責人、58歲周姓荷官及33名賭客齊聚民宅聚賭，查扣賭資1萬2100元、面額56萬餘元籌碼等證物，警訊後依法移送究辦。

神祕賭場搭接駁車才能進 警破門攻堅畫面曝

平鎮警分局指出，吳姓負責人經營天九牌賭場，設置於平鎮區平東路巷弄透天民宅，為了掩人耳目，防止警方查緝，需要透過熟人介紹及轉乘賭場提供的「接駁車」才能前往，經警方長期布線，終於取得該賭場相關違法事證。

據了解，該賭場位於一般民眾較少經過的偏僻小巷內，位置不顯眼，警方約3月中旬接獲情資展開調查，發現該民宅出入複雜，疑似為非長期經營的流動性賭場。

經報請桃園地檢署偵辦，另向法院申請搜索票獲准後，桃園市警局督察室會同轄區平鎮警分局及保安警察大隊霹靂小組攻堅破門，當場查獲2名工作人員及33名賭客在內聚賭，現場共扣得賭資1萬2100元、面額500元籌碼共計56萬7000元及天九牌等相關證物，警方訊後依賭博罪將工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方表示，內政部警政署這次清源2.0專案，詳列7大執行目標，包括毒品工廠、賭場、製（改）裝槍械工廠、詐欺機房、網路賭博機房、汽機車解體工廠及私行拘禁場所等，並要求轄區警方盤點高風險場所，例如工地、鐵皮屋、複雜社區或旅宿業等，同時結合社區警政再出發專案，要將潛藏犯罪趕出社區，維持轄區治安平穩。