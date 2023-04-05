雲林縣口湖鄉湖東村文明路3號前電線桿，5日上午10點30左右疑因鳥類碰觸電線，瞬間引起多處電線出現火花並傳出爆炸聲，造成湖東、口湖、蚵寮、青蚶等村數百住戶停電，連7-11便利商店也被迫停止營業，正值清明節不少民眾正在祭拜祖先被迫中斷，約11點25分陸續復電。

蘇姓民眾表示，10點30左右突然聽到3、4聲巨大爆炸聲，家中電燈、電器全部停擺，走出住家查看，發現2、3條電線纏繞在一起，不時有火花出現，馬上通報台電人員，台電人員到場後表示可能是鳥類誤觸電線，造成電線短路釀禍。