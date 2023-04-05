大陸今日啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。（觀察者網／中國船舶集團有限公司七一一）

據福建海事局微信公眾號「福建海事」4月5日消息，列編福建的台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪，今日啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，巡航範圍覆蓋平潭至漳州沿海，對海壇海峽、湄洲灣、廈門灣、東山灣等海域進行全方位巡查。

據福建海事局介紹，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。

「海巡06」輪船長128米，型寬16米，型深7.9米，滿載排水量6600噸，主推進系統總功率13920千瓦，最高航速23節，續航力10000海里，自持力60天，能夠到達全球除南北極以外的所有海域，主要用於執行水上交通巡航監管、應急救援等任務。該輪搭載船用北斗系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網路數據中心，可作執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測等任務，能在12級風、9級海況下進行深遠海巡航，在11級風、7級海況下開展海事執法活動。該輪還設有直升機機庫，配備掃海燈、雷達探測、救生艇、醫療處置等設備，能夠對海上遇險船舶、落水人員等多目標類型進行搜尋救助，可一次性搭載遇險獲救人員200名。

據《福建日報》報導，2022年7月31日中午12點，台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪駛離福建海事局平潭海事監管基地碼頭。該輪列編後首次海上巡航執法活動正式開始。

在本次為期7天的巡航執法活動中，海事執法人員搭乘「海巡06」輪對福建沿海區域開展南北「巡迴式」巡航執法活動，巡航範圍覆蓋平潭至漳州沿海，對海壇海峽、湄洲灣、廈門灣、東山灣等海域進行全方位巡查，對福建沿海南北航線、水上水下活動施工區、船舶定線制水域、非法採運砂船活動多發區、漁業養殖密集區、臨港工業區、海上風電場、船舶防颱風錨地等水域開展執法檢查，並聯合相關涉海執法單位開展應急演練活動。