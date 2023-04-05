每個人看待感情的態度都不同，成熟的人深知愛得起放得下的道理，小孟老師在《旺好運》運勢專欄分享敢愛敢恨的5星座女，按排名依序是天蠍女、牡羊女、雙魚女、獅子女、雙子女，在認真愛的時候，她們願意無條件的付出一切，一旦分手便會非常絕情，甚至和對方撕破臉。

▍第五名：雙子女

雙子女天生愛玩，不管幾歲都有赤子之心，在感情世界的放閃，有一部份是因為好玩，喜歡看到別人羨慕的表情，更喜歡看到另一半害羞的樣子。她們天生喜歡新鮮事物，所以對分手這件事，看得很開，認為舊的不去、新的不來。當然她們也沒那麼簡單原諒對方，可以見面時當陌生人一樣來看待。

▍第四名：獅子女

獅子女愛面子又驕傲，喜歡被羨慕的感覺。在愛情關係確定之後，就帶著男友到處炫耀，巴不得全世界都認識，且不在意在別人面前放閃，認為這就是愛情，同時證明有能力交到優秀的男友；但獅子女什麼都可以給，就是面子不行，如果遭到背叛，她們不會悶不吭聲，加上強悍的個性，易在一時間斷了理智線，把對方逼到絕路。

▍第三名：雙魚女

雙魚座當擁有愛情時，會跟大家分享自己的喜悅，而且會有許多貼心小舉動，讓對方感到驚喜；雙魚女把愛情看得特別重，付出了所有，就是為了彼此的愛情，一旦分手，就如同沒了水的魚，痛苦難耐，這時各種極端的事都可能做得出來，不怕分手成笑話，任何撕破臉的事都有可能。

▍第二名：牡羊女

牡羊女向來直來直往，想到任何事就馬上做，且戀愛中更是常常一頭熱，也不管別人怎麼想，就算在大庭廣眾之下熱吻，高調放閃也不覺得尷尬；她們戀愛時，會愛得死去活來，可是當要分手時，對另一半的不滿，就會完全宣洩出來，並毫不留情面，敢愛敢恨的個性一覽無遺。

▍第一名：天蠍女

天蠍女佔有慾強，情慾也很強，所以會很明確向別人宣示愛的主權。當天蠍女戀愛時，眼中會只剩下另一半，對於別人的看法亳不在意；當天蠍女受到傷害時，也是個狠角色，會覺得在這段感情中付出許多，卻遭對方如此對待，便會大吵大鬧，甚至鬧到無法收拾，完全是敢愛敢恨的星座女第一名。