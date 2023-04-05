資深男星張魁以一首《小丑》走紅歌壇，更與張菲、倪敏然、凌峰、夏雲飛組成「溫拿五鼠」活躍於秀場，淡出螢光幕前多年的他，傳出大兒子張覺引捲入擄人詐騙案，甚至寄生酒吧地下室長達1年時間，淒涼狀況讓人不勝唏噓。

根據《鏡週刊》報導，張魁的長子張覺引，5年前得知涂姓友人有債務糾紛，便夥同其他人將其擄走，更藉機騙走友人的名牌包，並侵占包內25萬現金，事後遭對方提告詐欺取財等罪，被法院判處3個月及6個月徒刑，得易科罰金定讞，新聞曝光後，張覺引疑似打起悲情牌，先是對媒體表示遭到誣陷，更為了連累父親心生愧疚，還指出父子倆已鮮少碰面，因此失去盡孝道的機會，表面上看似充滿悔意，卻留下一堆爛帳待收拾。

近來更被酒吧前同事爆料，他以「借名買車」為由進行詐騙，以爸爸張魁及弟弟張峰奇名聲及自稱長榮集團張家的親戚身分，藉此博取外界信任，接著強調事後會將車過戶回自己名下，未料同事事後收到待買車輛的罰單及帳單，導致負債累累，追問張覺引卻被以各種理由推託，最後決定正式提告，雖然雙方以15萬和解，但張覺引至今未付一毛錢。

此外，張覺引更被爆料跟妻子沒地方住，原本借住酒吧股東兼好友的家，但卻不願支付租金及水電等任何費用，只好改寄生在酒吧地下室長達一年時間，不過對於外界諸多指控，張覺引仍未做出任何回應。