清明連假今最後一天，為了讓民眾開工不厭世，星巴克推出明天限定一天好友分享日，上午11點到晚上8點特大杯飲料買1送1，以及今天還有大杯飲料第二杯半價優惠。路易莎則是周四、五連2天全品項飲品、甜點和輕食88折優惠。

今天是星巴克「第二杯半價」優惠最後一日，購買兩杯大杯（含）以上，相同容量、風味的飲料，可享第二杯半價，民眾最愛的星冰樂也在優惠行列中，但不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

明天（6日）開工日星巴克則有買1送1，上午11點至晚上8點至門市購買兩杯特大杯，且風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，每人最多買2送2。但買一送一不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

另外，路易莎咖啡也有開工日小確幸，周四、五（6、7日）全品項飲品、甜點和輕食88折，但不包括手沖、餐食、部分商品，也不包含蛋糕、客製化特殊需求，例如加一份蔬菜、起司、濃縮等，不適用外送服務平台。