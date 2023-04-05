釀酒人泰萊斯戴起司帽慶祝全壘打。（美聯社）

Max Scherzer allowed back-to-back-to-back home runs against the Brewers 😳 pic.twitter.com/YP5ChJhhUh — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 5, 2023

大都會王牌投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）在5日先發對戰釀酒人，單局挨了3支全壘打，並且是「背靠背靠背」的連續3打席開轟。大都會打線毫無建樹，結果釀酒人以9比0大獲全勝。薛爾瑟總計5.1局被敲8安，失掉5分，後面中繼投手雷利（Brooks Raley）又被敲了兩轟。

薛爾瑟此戰登板的第一顆球就被葉利奇（Christian Yelich）敲成平飛安打，後面挨了安德森（Brian Anderson）的長打，首局丟掉兩分。第5局葉利奇擊出二壘打，薛爾瑟靠對手雙殺打解圍，

6局下半，泰萊斯（Rowdy Tellez）抓住薛爾瑟一顆進壘的曲球，轟成右外野陽春炮，泰萊斯戴著起司帽慶祝。下一棒安德森纏鬥了幾球之後，薛爾瑟忽然一顆失投的滑球，被轟成左外野方向「背靠背」全壘打。安德森也戴了起司帽慶祝，沒過多久，米契爾（Garrett Mitchell）居然也轟出了全壘打！這是一顆鑽內角的切球，躲不開釀酒人打者發燙的球棒。

薛爾瑟2017年7月（效力國民隊）也被賞了一次3連轟，但是那年他狀況極佳，季末連莊國聯賽揚獎，今年才開季不久他就遭遇生涯第2次3連轟，自責分率爆到6.35。大都會全場擊出8支安打，但是每局至多只出現1支，唯一兩支安打的那局，林鐸（Francisco Lindor）卻敲了雙殺打自爆，最後苦吞鴨蛋。