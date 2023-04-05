隨著太空、衛星需求倍增，全球廠商爭相競逐龐大的太空商機，從2020至2025年產業規模預計從4470億美元（約新台幣13兆）跳升至6000億美元（約新台幣18兆）而印度打算趁著大陸與俄羅斯遭到孤立的背景，吃下市佔率，並將自己定位為美國Space X的替代品。

美國財經媒體報導，太空研究與諮詢機構Northern Sky Research首席分析師Dallas Kasaboski認為，「如果Space X人滿為患、業務繁忙或成本昂貴，客戶就必須將目光投向別處，但是不能選擇大陸，美國客戶推動主要需求，但美國不能與大陸合作，相較之下，印度的處境好很多。」

報導提到，對於全球的衛星營運商而言，大陸火箭並不是一個好選擇，印度更接近以美國、日本及澳洲為首的大國，彼此政治與經濟關係更友好，且發射成本低於其他競爭對手。

全球第二大低軌衛星營運商OneWeb執行長Neil Masterson表示，「NewSpace擁有成為主流發射的大好機會。」NewSpace是印度航天局下轄的商業部門，上周成功協助OneWeb發送36顆衛星至軌道。

即使印度野心勃勃，但就目前的市佔率而言，印度還有很長的一段路要走，華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）數據顯示，大陸擁有全球軌道衛星的13.6%，而印度僅有2.3%。