112年全中運in竹縣將於4月22日到27日登場，執委會邀請2度獲得德國If設計獎的富博國際設計團隊操刀打造品牌形象，設計師之一的黃翌萱出身寶山鄉，她從家鄉新竹縣特色擷取設計靈感，希望讓超過2萬參與全中運的選手和民眾留下深刻的印象。

黃翌萱從小展現繪畫天份，高中就讀復興商工廣設科，在台北廣告公司工作20年，曾參與蕭如松藝術園區、Wah幾散竹東園區的設計，其中竹東小客廳品牌設計，獲得德國If設計獎的肯定。

黃翌萱這次承接112全中運in竹縣品牌設計，包括挺主視覺、專屬口罩、手持牌、手拿旗、伴手禮貼紙、LED發光行動看板都出自黃翌萱和富博團隊。

其中，最重要的主視覺LOGO設計，她用兩個路跑的人形，組合成新竹的「竹」字，帶出速度感，呈現青春、運動、科技等元素，象徵運動員將攜手團結，順著新竹的風贏向未來。

圓球則象徵新竹縣農特產柿子、柑橘及代表科技的晶圓，呈現竹縣身為科技城與文化的多重魅力，並以圓球前行的動態象徵選手逐夢之路，讓全台人感受具新竹特色的運動盛宴！

針對21個競賽項目，黃翌萱團隊也用新竹縣的吉祥物皮皮獅和阿茶妹為主角做變化，讓這兩位主角的可愛樣貌出現在各競賽場館，比如在跑道上奔馳、持槳划船、一身勁裝打羽球、戴著安全帽及墨鏡騎自由車等，張張可愛值破表。

她希望這次為全中運的設計能夠「入眼」、「入腦」、「入心」，讓全國的選手認識新竹縣，也鼓舞選手在運動場上奔馳向前，追求最圓滿的成績。